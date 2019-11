தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு வரும் பெண்களுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்கப்படாது - கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் + "||" + No special protection for women activists at Sabarimala, says Kadakampally Surendran

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு வரும் பெண்களுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்கப்படாது - கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன்