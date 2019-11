மாநில செய்திகள்

விசாரணையில் எனது மகள் பாத்திமாவின் மரணத்தில் உள்ள உண்மை வெளியே வரும் - தந்தை அப்துல் லத்தீப் + "||" + In trial My daughter's Fatima's The truth in death comes out Father Abdul Latif

விசாரணையில் எனது மகள் பாத்திமாவின் மரணத்தில் உள்ள உண்மை வெளியே வரும் - தந்தை அப்துல் லத்தீப்