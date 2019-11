தேசிய செய்திகள்

சென்ஷேசனல் நியூஸ் என்றாலே அது சென்ஸ்லெஸ் நியூசாகத்தான் உள்ளது - வெங்கைய நாயுடு வேதனை + "||" + Vice President M Venkaiah Naidu: Sensationalism has become order of the day, sensational news means senseless news.

