மாநில செய்திகள்

எனக்கு பிடித்த ஊர் சென்னை என்பதால் மகளை அனுப்பினேன் -பாத்திமாவின் தந்தை அப்துல் லத்தீப் + "||" + My favorite is Chennai I sent the daughter Fatima's father was Abdul Latif

எனக்கு பிடித்த ஊர் சென்னை என்பதால் மகளை அனுப்பினேன் -பாத்திமாவின் தந்தை அப்துல் லத்தீப்