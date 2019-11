கிரிக்கெட்

வங்காளதேசத்திற்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் : இந்தியா ஒரு இன்னிங்ஸ்-130 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி + "||" + india vs Bangladesh 1st Test: India win by an innings and 130 runs; lead the two-match series by 1-0.

வங்காளதேசத்திற்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் : இந்தியா ஒரு இன்னிங்ஸ்-130 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி