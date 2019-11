தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கவர்னருடனான சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர்களின் சந்திப்பு ஒத்திவைப்பு + "||" + Maharashtra: The meeting of the delegation of the three parties-NCP, Congress and Shiv Sena with the Governor has been postponed

மராட்டியத்தில் கவர்னருடனான சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர்களின் சந்திப்பு ஒத்திவைப்பு