தேசிய செய்திகள்

சர்தார் சரோவர் அணை நீர்மட்டம் உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேதா பட்கர் பேரணி + "||" + Narmada Bachao Andolan founder member Medha Patkar today, along with people affected by Sardar Sarovar Dam project held protest

சர்தார் சரோவர் அணை நீர்மட்டம் உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேதா பட்கர் பேரணி