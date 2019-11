தேசிய செய்திகள்

உலகத்திலேயே வாகனம் ஓட்ட தகுதியற்ற நகரங்களின் பட்டியலில் மும்பை நகரத்துக்கு முதலிடம் + "||" + Mumbai the Worst City to Drive in the World - Survey

உலகத்திலேயே வாகனம் ஓட்ட தகுதியற்ற நகரங்களின் பட்டியலில் மும்பை நகரத்துக்கு முதலிடம்