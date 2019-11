தேசிய செய்திகள்

உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நாளை பதவியேற்கிறார் எஸ்.ஏ.பாப்டே + "||" + SA Bapte will be sworn in as the Chief Justice of the Supreme Court tomorrow

