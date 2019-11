தேசிய செய்திகள்

இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி: கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து + "||" + Prime Minister's Office PM Narendra Modi telephoned the President-elect of Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa and congratulated

இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி: கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் வாழ்த்து