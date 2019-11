தேசிய செய்திகள்

‘பார்க்கிங்’ கட்டணம் வசூலித்த பின் வாகனம் தொலைந்தால் ஓட்டல் நிர்வாகமே பொறுப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + If the vehicle loses after parking charges, the hotel is responsible - Supreme Court order

‘பார்க்கிங்’ கட்டணம் வசூலித்த பின் வாகனம் தொலைந்தால் ஓட்டல் நிர்வாகமே பொறுப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு