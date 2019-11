தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி பதவியில் இருந்து ரஞ்சன் கோகாய் ஓய்வுபெற்றார் + "||" + Ranjan Gogai has retired from the post of Chief Justice of the Supreme Court

சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி பதவியில் இருந்து ரஞ்சன் கோகாய் ஓய்வுபெற்றார்