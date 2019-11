தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி சமாதியில் சோனியா காந்தி மலர் தூவி அஞ்சலி + "||" + Sonia Gandhi pay floral tribute to Former PM Indira Gandhi on her birth anniversary

முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி சமாதியில் சோனியா காந்தி மலர் தூவி அஞ்சலி