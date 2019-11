தேசிய செய்திகள்

பால் தாக்கரேதான் மோடியை காப்பாற்றினார்; பாஜகவினர் நன்றி கெட்டவர்கள்- சிவசேனா ஆவேசம் + "||" + Shiv Sena takes on BJP in Saamana editorial, draws parallel with Mohammad Ghori

பால் தாக்கரேதான் மோடியை காப்பாற்றினார்; பாஜகவினர் நன்றி கெட்டவர்கள்- சிவசேனா ஆவேசம்