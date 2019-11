தேசிய செய்திகள்

கேரள சபரிமலை கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த 12 வயது சிறுமி தடுத்து நிறுத்தம் + "||" + Kerala: Police stops a 12 year old girl from trekking to Sabarimala temple

கேரள சபரிமலை கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த 12 வயது சிறுமி தடுத்து நிறுத்தம்