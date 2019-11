தேசிய செய்திகள்

கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இந்திய கடற்கரையோரம் கடல் மட்டம் 8.5 செ.மீ. உயர்ந்துள்ளது - சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் + "||" + Sea level along Indian coast rose by 8.5 cm in last 50 years: Environment Minister

கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இந்திய கடற்கரையோரம் கடல் மட்டம் 8.5 செ.மீ. உயர்ந்துள்ளது - சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்