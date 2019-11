தேசிய செய்திகள்

29-ம் தேதி இந்தியா வருகிறார் கோத்தபய ராஜபக்சே - மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் தகவல் + "||" + Sri Lankan President, Gotabhaya Rajapaksa has accepted Prime Minister Narendra Modi's invitation to visit India on 29th November

