மாநில செய்திகள்

ரஜினி, கமல் இருவரும் இணைந்தாலும் எங்களுக்கு கவலையில்லை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + We don't care if Rajini and Kamal are together Jayakumar

ரஜினி, கமல் இருவரும் இணைந்தாலும் எங்களுக்கு கவலையில்லை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி