தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் பருவமழைக்கு இதுவரை 2 ஆயிரத்து 391 பேர் பலி + "||" + 2,391 Died, Over 8 Lakh Houses Were Damaged During 2019 Monsoon: Minister In Lok Sabha

நாடு முழுவதும் பருவமழைக்கு இதுவரை 2 ஆயிரத்து 391 பேர் பலி