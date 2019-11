தேசிய செய்திகள்

மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் அணு உலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது- மத்திய அரசு + "||" + Than other countries In a very secure manner The reactor is set up Central government

மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் அணு உலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது- மத்திய அரசு