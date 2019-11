தேசிய செய்திகள்

மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தேசிய குடிமக்களின் பதிவு (என்ஆர்சி) நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ளப்படும் -மத்திய மந்திரி அமித்ஷா + "||" + No one, irrespective of religion should be worried, it is just a process to get everyone under the NRC-HM Amit Shah

