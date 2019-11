மாநில செய்திகள்

முட்டையும் முட்டையும் சேர்ந்தால் முட்டைதான் - அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் + "||" + Egg is the combination of egg and egg RBUdhayaKumar

முட்டையும் முட்டையும் சேர்ந்தால் முட்டைதான் - அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார்