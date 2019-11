மாநில செய்திகள்

மேயர் பதவிக்கு மறைமுகத் தேர்தல்; அவசரச்சட்டம் பிறப்பித்தது தமிழக அரசு + "||" + Mayoral elections to be held by indirect way

மேயர் பதவிக்கு மறைமுகத் தேர்தல்; அவசரச்சட்டம் பிறப்பித்தது தமிழக அரசு