தேசிய செய்திகள்

சமூக வலைத்தள கணக்குகளுடன் ஆதாரை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை- மத்திய அரசு + "||" + No Proposal To Link Social Media Accounts To Aadhaar: Minister Tells Parliament

சமூக வலைத்தள கணக்குகளுடன் ஆதாரை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை- மத்திய அரசு