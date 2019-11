தேசிய செய்திகள்

ஸ்பெக்ட்ரம் உரிமத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை செலுத்த, மத்திய அரசு 2 ஆண்டுகள் கால அவகாசம் + "||" + Telecom companies get two years to pay spectrum dues

