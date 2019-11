பிரியாணிக்கு நீதி வேண்டும்! இமோஜி ஐகான் கேட்டு போராட்டம்

புதுடெல்லி

எம்டிவி பிரியாணிக்கு நீதி வேண்டும், அதற்கு இமோஜி ஐகான் ( உணர்வு சித்திரம்) வேண்டும் என ஒரு பிரசாரத்தை தொடங்கி உள்ளது.

தங்களின் அன்பான பிரியாணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ இமோஜியைக் கோரி, Change.org நகைச்சுவையான பிரியாணி மனுவை வெளியிட்டு உள்ளனர். அதில்

உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து பிரியாணி பிரியர்களுக்கும், நான் பிரியாணி. மேலும் எனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனக்கு நிமிடத்திற்கு 43 ஆர்டர்கள் கிடைக்கிறது, ஒரு நாளைக்கு 2000 ஆன்லைன் ஆர்டர்கள் செய்யப்படுகின்றன. நான் தற்போது மிகவும் விரும்பப்படும் டிஷ். நான் உணவு அட்டவணையில் முதலிடம் பெறாத வருடம் இல்லை. உண்மையில் டிசம்பர் 31 அன்று மட்டும் 20,000 க்கும் மேற்பட்ட ஆர்டர்கள் அனுப்பப்பட்டன. இந்தியா என்னை மிகவும் நேசிக்கிறது, எனக்கு மரியாதை அளிக்கும் வகையில் தபால் தலை கூட வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.

குறிப்பாக என்னைப் போன்ற வெறும் அரிசி உணவுக்காக. உண்மையில் இவை பாராட்டத்தக்க சாதனைகள். ஆனால் நான் ஒரு பெரிய அவமானத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளேன். எனக்கு என்று தனியாக இன்னும் இமோஜி ஐகான் இல்லை.

எனது மேற்கத்திய உறவினர்கள் - பீஸ்ஸா, டகோ மற்றும் பர்கர் ஆகியோருக்கு இருக்கிறது. ஆனால், நாட்டில் மிகவும் விரும்பப்படும் உணவுகளில் ஒன்றாக இருந்தபோதும் எனக்கு இல்லை.

அதை மாற்றுவது உங்கள் கையில் உள்ளது எனக்காக போராடு, உன் காதலுக்காக போராடு. மனுவில் கையெழுத்திட்டு எனக்கு ஒரு இமோஜி ஐகான் ஆக உதவுங்கள்! என கோரப்பட்டு உள்ளது. இதில் இதுவரை 1800க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கையெழுத்திட்டு உள்ளனர்.

பிரியாணிக்கு அதன் சொந்த இமோஜி ஐகான் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கோரி மக்கள் பதாகைகளுடன் டெல்லியில் திங்களன்று ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினர். இதில் 600க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

ஆம்பூர், திண்டுக்கல், தலாப்பாக் கட்டு ஹைதராபாத், தலசேரி, லக்னோ, கொல்கத்தா என பல்வேறுபட்ட பிரியாணிகள் உள்ளன.

பிரியாணி( Biriyani )அல்லது பிர்யாணி (biryani) என பல வேறு வகைகளில் உச்சரிக்கப்படுகிறது.

இது குறித்த வாக்கெடுப்பு ஒன்று ட்விட்டர் நடத்தியது ட்விட்டர் வாக்கெடுப்பில் 9,200 க்கும் மேற்பட்டோர் இதில் வாக்களித்தனர். ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்தவரா? நிச்சயமாக பிரியாணி என்றும் சென்னையா ? என்றால் பிர்யாணி என உச்சரிக்கிறார்கள்.

ஒரு சிறிய வித்தியாசத்தில், பிரியாணி 54 சதவீத வாக்குகளுடன், பிரியாணியின் 46 சதவீத வாக்குகளும் பெற்றன.

Hey, @dhanyarajendran Biriyani ho ya biryani. Emoticon toh same he hai.



We want a #biryaniemoticon. Help us get one by signing the petition and get #justiceforbiryanihttps://t.co/DQwJPu251mpic.twitter.com/Js5CJQovUQ