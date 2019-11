மாநில செய்திகள்

2021ம் ஆண்டிலும் அதிமுக ஆட்சி தொடரும் என்பதையே அதிசயம் நிகழும் என ரஜினி கூறியிருப்பார் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + And by 2021 The AIADMK rule will continue The miracle will happen Rajini would have said Chief Minister Palanisamy

2021ம் ஆண்டிலும் அதிமுக ஆட்சி தொடரும் என்பதையே அதிசயம் நிகழும் என ரஜினி கூறியிருப்பார் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி