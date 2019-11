கிரிக்கெட்

அழுவது அவமானத்துக்குரியதல்ல; உங்களை வலிமைமிக்கவராக மாற்றும் ஒன்றை ஒளித்துவைக்க வேண்டாம் - சச்சின் தெண்டுல்கர் + "||" + No shame in showing tears, it's ok for men to cry: Sachin Tendulkar

