மாநில செய்திகள்

மக்கள் என்னை மேக்கப் இல்லாமல் ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டார்கள்-டிடி தொலைக்காட்சிக்கு ரஜினிகாந்த் பேட்டி + "||" + People have accepted me without makeup Rajinikanth

மக்கள் என்னை மேக்கப் இல்லாமல் ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டார்கள்-டிடி தொலைக்காட்சிக்கு ரஜினிகாந்த் பேட்டி