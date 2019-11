உலக செய்திகள்

விமானத்தில் சிறுநீரை உறிஞ்சி முதியவரின் உயிரை காப்பாற்றிய சீன டாக்டர்கள் குவியும் பாராட்டு + "||" + Chinese doctors save elderly man's life by sucking out his urine on long-haul flight

விமானத்தில் சிறுநீரை உறிஞ்சி முதியவரின் உயிரை காப்பாற்றிய சீன டாக்டர்கள் குவியும் பாராட்டு