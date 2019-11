தேசிய செய்திகள்

இந்து மதத்தை வெறுப்பவர்களும், நாட்டை வெறுப்பவர்களும் எனக்கு எதிராக மிகப்பெரிய சதி - இமயமலையில் இருந்து நித்யானந்தா!! + "||" + The haters of Hinduism, And haters of the country The biggest conspiracy against me Nityananda from the Himalayas !!

இந்து மதத்தை வெறுப்பவர்களும், நாட்டை வெறுப்பவர்களும் எனக்கு எதிராக மிகப்பெரிய சதி - இமயமலையில் இருந்து நித்யானந்தா!!