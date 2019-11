தேசிய செய்திகள்

வளைகுடா நாடுகளில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 34 ஆயிரம் இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + 34,000 Indians died in Gulf in five years, 1,200 from Telangana

