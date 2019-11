தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் அதிக டாக்டர்கள் கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழகத்திற்கு 2வது இடம்! + "||" + Tamilnadu is the 2nd largest number of doctors in India

இந்தியாவில் அதிக டாக்டர்கள் கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழகத்திற்கு 2வது இடம்!