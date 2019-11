தேசிய செய்திகள்

தேசியவாத காங்கிரஸ் ஒருபோதும் பாஜகவுடன் கைகோர்க்காது; சிவசேனாவுடன் இணைந்து செயல்படுவோம்-சரத்பவார் + "||" + Nationalist Congress will never join hands with BJP We will work with Shiva Sena - Sarath Pawar

