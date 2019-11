மாநில செய்திகள்

அடுத்த வார இறுதியில் வடகிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடையும் - வானிலை நிபுணர்கள் + "||" + Moderate rain may continue for two days in Chennai

அடுத்த வார இறுதியில் வடகிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடையும் - வானிலை நிபுணர்கள்