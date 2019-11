மாநில செய்திகள்

உட்கட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுவோர் 5 ஆண்டுகள் உறுப்பினராக இருந்திருக்க வேண்டும்; அதிமுக விதிகளில் திருத்தம் + "||" + Those contesting the internal election must have been a member for 5 years; Amendment to the AIADMK rules

உட்கட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுவோர் 5 ஆண்டுகள் உறுப்பினராக இருந்திருக்க வேண்டும்; அதிமுக விதிகளில் திருத்தம்