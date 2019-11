மாநில செய்திகள்

கட்சியே துவங்காமல் சிலர் பேசுகின்றனர், யார் கட்சி தொடங்கினாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Some speak without starting the party Chief Minister Palanisamy

கட்சியே துவங்காமல் சிலர் பேசுகின்றனர், யார் கட்சி தொடங்கினாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு