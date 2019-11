தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 22 சதவீத நிலத்தடி நீர் வறண்டு உள்ளது -நீர்வளத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + 22% of India’s groundwater dried up or in critical state: Gajendra Singh Shekhawat

நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 22 சதவீத நிலத்தடி நீர் வறண்டு உள்ளது -நீர்வளத்துறை மந்திரி தகவல்