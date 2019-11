தேசிய செய்திகள்

எங்களிடம் 162 எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளனர் ; இன்று இரவு ஓட்டலில் அணிவகுக்கிறோம் -சஞ்சய் ராவத் + "||" + Sanjay Raut, Shiv Sena: , watch our 162 (MLAs) together for the first time at hotal at 7 pm, come and watch yourself Maharashtra Governor.

எங்களிடம் 162 எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளனர் ; இன்று இரவு ஓட்டலில் அணிவகுக்கிறோம் -சஞ்சய் ராவத்