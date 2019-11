தேசிய செய்திகள்

அடையாள அணிவகுப்பு நடத்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஒன்றும் குற்றவாளிகள் அல்ல; பா.ஜ.க. முன்னாள் மந்திரி + "||" + Ashish Shelar, BJP: Identification parade is an insult to the MLAs and the people who elected them

அடையாள அணிவகுப்பு நடத்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஒன்றும் குற்றவாளிகள் அல்ல; பா.ஜ.க. முன்னாள் மந்திரி