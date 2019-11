தேசிய செய்திகள்

குறைந்தபட்ச இருப்புத்தொகை இல்லாத கணக்குகள் மூலம் வங்கிகள் வசூலித்த அபராத தொகை ரூ.1996 கோடி - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + The amount of fines charged by banks through accounts without minimum balance is Rs.1996 crore - Central Government Information

