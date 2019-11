தேசிய செய்திகள்

அரசியல் அமைப்பு நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டும் ஒளிவிளக்கு போன்றது -பிரதமர் மோடி + "||" + The political system is for us Such as guiding light - PM Modi

அரசியல் அமைப்பு நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டும் ஒளிவிளக்கு போன்றது -பிரதமர் மோடி