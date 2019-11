மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகைக்கு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 வழங்கப்படும் : முதல்வர் + "||" + Ration card holders will be get Rs 1,000 as pongal gift says TN CM

பொங்கல் பண்டிகைக்கு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 வழங்கப்படும் : முதல்வர்