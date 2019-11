தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய துணை முதல்-மந்திரி அஜித் பவார் ராஜினாமா + "||" + Ajit Pawar Resigns as Deputy CM Day Before Trust Vote; Fadnavis to Address Media at 3.30pm

மராட்டிய துணை முதல்-மந்திரி அஜித் பவார் ராஜினாமா