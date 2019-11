தேசிய செய்திகள்

அஜித் பவார் எங்களுடன் உள்ளார் ; உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக 5 ஆண்டுகள் இருப்பார் -சஞ்சய் ராவத் + "||" + Sanjay Raut, Shiv Sena: Ajit dada has resigned and he is with us. Uddhav Thackeray will be the Chief Minister of #Maharashtra for 5 years.

அஜித் பவார் எங்களுடன் உள்ளார் ; உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக 5 ஆண்டுகள் இருப்பார் -சஞ்சய் ராவத்