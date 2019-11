தேசிய செய்திகள்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை சந்திக்காமலேயே முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் + "||" + Devendra Fadnavis announces his resignation as Maharashtra's chief minister, hours after the Supreme Court ordered a floor test in the state assembly

