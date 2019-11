நமது செவ்வாய் கிரக பயணம் பூமியின் வாழ்க்கையையும் மாற்றும்...

லண்டன்

சூரியக்குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு கோள் செவ்வாய் (Mars) ஆகும். இது சூரியனிலிருந்து நான்காவது கோளாக உள்ளது. சூரிய குடும்பத்தில் மிகச்சிறிய கோளான புதனுக்கு அடுத்ததாக 2-வது சிறிய கோளாக செவ்வாய் உள்ளது. பூமிக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் உள்ள இடைவெளி 54.6 மில்லியன் கிமீ.

சூரியக் குடும்பத்தில் மாபெரும் தூசி புயல்களை உள்ளடக்கியதும் செவ்வாய் கிரகம் தான். அவைகள் மாதக்கணக்கில் ஒட்டுமொத்த கிரகத்தையும் சூழ்ந்து வீசும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சுமார் 360 கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு செவ்வாய் கிரகம் இன்றைய பூமியைப் போல உயிரினங்கள் வாழ எல்லாத் தகுதியுடன் மிகவும் செழிப்பாக இருந்துள்ளது, உயிரினங்களும் வாழ்ந்துள்ளன.

அதன்பின் செவ்வாய்கிரகத்தில் மிகப்பெரிய விண்கல் ஒன்று மோதிய காரணத்தினால் அங்கு வாழ்ந்த அனைத்து உயிரினங்களும் அழிந்திருக்கலாம் என நம்பப்பட்டு வருகின்றது.

இதற்கான சான்றாக இன்றும் செவ்வாய் கிரகத்தில் விண்கல் மோதிய சுவடு காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான மோதலினால் சிதறிய விண்கற்களில் 7.5 சதவிகிதம் பூமியை வந்தடைந்தன என்று கூறப்படுகிறது.

அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் 1984-ல் அண்டார்டிகாவில் Allan Hills 84001 (ALH84001) என்ற 1.95kg எடை கொண்ட விண்கல்லை கண்டெடுத்தார்கள். இது செவ்வாயில் ஏற்பட்ட மோதலினால் சிதறி பூமிக்கு வந்த கற்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம் என யூகித்தனர். 1996-ல் நாசா விஞ்ஞானி டேவிட் மெக்கி என்பவர் இதில் “நானோ பாக்டிரியாவின்” எச்சம் இருப்பதை கண்டறிந்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து செவ்வாய்கிரக ஆராய்ச்சி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறியது. மனிதர்களாகிய நமக்கு செவ்வாய் கிரகம் தான் அடிப்படை என பல விஞ்ஞானிகள் தீர்க்கமாக நம்புகின்றார்கள். இதைத் தொடர்ந்து செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சியில் அனைத்து நாடுகளும் ஈடுபட தொடங்கின.

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய ‘மங்கள்யான்’ விண்கலம் உருவாக்கப்பட்டு கடந்த 2013-ம் ஆண்டு நவம்பர் 5–ந் தேதி ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. மங்கள்யான் விண்கலம் 2014 செப்டம்பர் மாதம் முதல் செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றி வந்து ஆய்வு செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்வது குறித்து ஆராய நாசா சார்பில் கியூரியாசிட்டி ரோவர் விண்கலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினம் வாழ்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய ஐரோப்பிய யூனியன், ரஷ்யா ஆகியவை கூட்டாக இணைந்து புதிய விண்கலத்தை அந்த கிரகத்துக்கு அனுப்புகின்றன. அதற்கான விண்கலம் இன்று அனுப்பபடுகிறது. அக்டோபர் 19-ம் தேதி அந்த விண்கலம் செவ்வாய் கிரகத்தை சென்றடையும்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் சில பகுதிகளை ஆராய அடுத்த ஆண்டு செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஒரு லேண்டர் மற்றும் ரோவரை அனுப்ப சீனா திட்டமிட்டுள்ளது. கடந்த வாரம் வடக்கு மாகாணமான ஹெபியில் தரையிறங்கும் சீனா தனது செவ்வாய் கிரக விண்கல சோதனையை நடத்தியது.

செவ்வாய் கிரகத்தில் வரும் 2039-ம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளி ஆராய்ச்சி வீரர்களை தரையிறங்க வைக்க முடியும் என அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசாவின் விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். செவ்வாய் கிரகத்திற்கு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்பும் திட்டத்தை நீண்ட நாட்களாகவே அதிக முன்னுரிமை பட்டியலில் வைத்துள்ளது நாசா.

இந்நிலையில், செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதன் வாழ்ந்தால் படிப்படியாக சுயநினைவை இழந்து டிமென்சியா எனும் நாள்பட்ட மனநோய் ஏற்படலாம் என அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதன் வாழ முற்பட்டால் முதல் பிரச்சினையாக இருப்பது சுகாதார குறைபாடுகள் தான். இவற்றில் மிக முக்கியமானது என்னவென்றால், உலோகம், பிளாஸ்டிக் மற்றும் மனித தோல் வழியாக பயணிக்கும் திறன் கொண்ட அதிக அளவு கதிர்வீச்சு. அது புற்றுநோயை ஏற்படுத்துவதுடன் கடுமையான அறிவாற்றல் குறைபாடுகளையும் ஏற்படுத்தும்.

புற்றுநோய்க்கு கதிர்வீச்சின் மூலம் சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு இந்த டிம்னெசியா நோய் பாதிப்பு இருப்பதாக அமெரிக்க மருத்துவ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

டிமென்சியா என்பது மூளை நோய்கள் அல்லது பிற காயத்தால் ஏற்படும் மன செயல்முறைகளின் நாள்பட்ட அல்லது தொடர்ச்சியான கோளாறு ஆகும். செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்லும் விண்வெளி வீரர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படலாம். அவர்களுக்கு இந்த செய்தி சாதகமானது அல்ல என கலிபோர்னியா மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் கதிர்வீச்சு புற்றுநோயியல் பேராசிரியர் கூறியுள்ளார்.

செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள அபாயகரமான கதிர்வீச்சு புற்றுநோய், அறிவாற்றல் குறைப்பாடு, இருதய பிரச்சினை உள்ளிட்ட எண்ணற்ற பிரச்சினைகள் வரலாம். இருப்பினும் கதிர்வீச்சுக்கு எதிராக சில பாதுகாப்பை வழங்குவதற்கான வழிகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர், அதைத் தடுப்பதற்கான புதிய பொருட்கள், புதுமையான மருந்து அணுகுமுறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்குவதற்கும் குடியேறுவதற்கும் ஒரு பெரிய சாதனையை அடைய உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் நமது சொந்த பூமியின் வாழ்க்கையை மீண்டும் மேம்படுத்தவும் பயன்படும். இதற்கு ஒரு முன்மாதிரி உள்ளது, ஏனெனில் நாசாவின் அப்பல்லோ பயணங்கள் பல முக்கிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க வழிவகுத்தன, அவை இன்னும் பொதுவாக உள்ளன.

செவ்வாய் கிரக பயணம் பூமியின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாற்றும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, லண்டனின் வடிவமைப்பு அருங்காட்சியகத்தில் அக்டோபர் 18 அன்று தொடங்கப்பட்ட ‘செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்வோம் ’ என்ற கண்காட்சியின் கண்காணிப்பாளரான எலினோர் வாட்சன் கூறியதாவது:-

விண்வெளியில் ஈர்ப்பு பற்றாக்குறை காரணமாக உங்கள் தசைகள் சிதைந்து, எலும்பு பலவீனப்படுகிறது ஏனென்றால் புவியீர்ப்புக்கு எதிராக தள்ளுகிறது. பூமியில் நீங்கள் இதற்கான பயிற்சியை பெறவில்லை.

இதற்காக விண்வெளிப் பயணம் செய்யும் போது விண்வெளி வீரர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் ஆடைகளை அண்ணா தால்வி என்ற ஆடை வடிவமைப்பாளர் வடிவமைத்து உள்ளார்.

அவருடைய உடைகள் உள்ளமைக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன, இது அணிபவர் தங்கள் தசைகளை அன்றாட வழியில் பயன்படுத்தும்படி கட்டுப்படுத்துகிறது. அவை மருத்துவக் கருவிகளாகும். அதை அணிந்திருப்பவர்கள் மருத்துவ ஆடைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதை உணராமல் அணியலாம்.

