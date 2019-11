தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய முதல்-மந்திரியாக வரும் 1ம் தேதி உத்தவ் தாக்கரே பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் + "||" + Resolution proposing Uddhav Thackeray's name as the Chief Minister candidate and leader of 'Maha Vikas Aghadi' passed unanimously by all MLAs

மராட்டிய முதல்-மந்திரியாக வரும் 1ம் தேதி உத்தவ் தாக்கரே பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல்