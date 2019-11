தேசிய செய்திகள்

உத்தவ் தாக்கரே பதவி ஏற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடியை அழைப்போம்; சஞ்சய் ராவத் எம்.பி. + "||" + PM Modi will be invited for the swearing-in ceremony of Uddhav Thackeray as the Maharashtra CM: Sanjay Raut

உத்தவ் தாக்கரே பதவி ஏற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடியை அழைப்போம்; சஞ்சய் ராவத் எம்.பி.