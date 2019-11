தேசிய செய்திகள்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடக்கும் முன்பே முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் ராஜினாமா - சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க வழிபிறந்தது + "||" + Cheif-minister Patnavis resigns ahead of vote of confidence - Shiv Sena alliance was born to way form government

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடக்கும் முன்பே முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் ராஜினாமா - சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க வழிபிறந்தது